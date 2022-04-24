ما زال التقدم لماكرون على لوبان في النتيجة”النصفية”للانتخابات الفرنسية

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية ناهزت 26.41% حتى منتصف النهار، أي أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالدور الثاني من الاقتراع الرئاسي السابق في عام 2017.

وتخطّت نسبة التصويت في اقتراع اليوم نسبة 25.5% المسجلة في الدور الأول للانتخابات، الذي أجري في العاشر من نيسان الحالي وأفرز تقدم ماكرون على منافسته لوبان.

ووفقًا لبعض استطلاعات الرأي النهائية، حقق الرئيس ماكرون تقدما مريحا بنسبة 57.5% مقابل 43.5% لمنافسته.

وأظهرت مجموعة استطلاعات رأي أن الدور الثاني لاقتراع اليوم قد يشهد امتناع ناخب من أصل 4 عن التصويت، ويحق لنحو 48.7 مليون ناخب التصويت اليوم.