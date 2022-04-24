مظاهرات حاشدة في مدن أميركية عدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني

مظاهرات حاشدة في مدن أميركية عدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني

شهدت مدن أميركية عدة مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وذكرت وسائل إعلام أن التحالف من أجل العدالة في فلسطين نظم اليوم مظاهرة حاشدة جابت شوارع رئيسة وسط مدينة شيكاغو تحت شعار (ارفعوا أيديكم عن القدس) شارك فيها المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والمناصرين للقضية الفلسطينية في المدينة.

وردد المتظاهرون هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد الأقصى مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والكف عن الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأكد مدير مركز النهضة في شيكاغو وعضو التحالف من أجل العدالة في فلسطين غسان بلوط في كلمة له أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي الشتات موحد حول المقاومة لنيل الحقوق والتحرير الكامل للتراب الفلسطيني مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته الممنهجة على الشعب الفلسطيني والمقدسات ودور العبادة ومواجهة مخططات التصفية للقضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته نظمت في مدينتي هيوستن بولاية تكساس وتامبا بولاية فلوريدا مظاهرتان مماثلتان من قبل تحالف عريض من مؤسسات الجاليات العربية في الولايتين.

وأكد رئيس المجلس الفلسطيني الأميركي كمال خليل أن المظاهرات التي خرجت في عدة مدن أميركية دليل واضح على حجم التواصل الفلسطيني والوقوف المشترك في خندق التصدي للهجمات والتصعيد الإسرائيلي مشيراً إلى رمزية المشاركة الواسعة من نشطاء سلام أميركيين وبعض المرشحين لعضوية الكونغرس الذين أكدوا دعمهم لقضيتنا العادلة وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وتظاهر مواطنون في نيويورك أمام قنصلية الكيان الإسرائيلي أمس دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم هذا الكيان ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة العلم الفلسطيني واللافتات الداعمة ورددوا هتافات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني منددين بالعدوان الإسرائيلي المستمر وحملات التهويد والعمليات التعسفية ضد الفلسطينيين.