هبوط أسعار الأعلاف من 25-35% بعد تدخل”مؤسسة الأعلاف”

اتخذت المؤسسة العامة للأعلاف عدة إجراءات للحد من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأعلاف، وأهمها زيادة المقنن العلفي للأغنام للدورة الحالية إلى 10 كغ للراس الواحد، و فتح دورة علفية للأبقار وبمقنن مقداره  150 كغ للراس الواحد، وأخرى للدواجن، وفتح دورة علفية للجواميس والخيول والجمال، كما تمت الموافقة لمربي الأبقار في طرطوس الذين لم يتمكنوا من استلام مخصصات قطعانهم خلال الدورة السابقة استلامها خلال الدورة الحالية.

إضافة للبدء بالتعاقد مع أربع شركات لتوريد 50 ألف طن من مادة الذرة الصفراء.

والتجهيز للإعلان عن مناقصة لتوريد 50 ألف طن من مادة الذرة الصفراء إضافة للاستمرار بالإعلان عن شراء كمية 40 ألف طن شعير و 20 الف طن كسبة الصويا.

وأكدت المؤسسة أنه بنتيجة هذه الإجراءات تراوح انخفاض الأسعار بنسبة 25 إلى 35 %

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