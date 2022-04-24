8 قتلى و20 ألف نازح نتيجة اقتتال قبلي غربي دارفور

أكدت هيئة محامي دارفور بالسودان اليوم أن اقتتالا قبليا اندلع أول أمس الجمعة في ولاية غرب دارفور دفع 20 ألفا للنزوح عن منازلهم، وذكرت هيئة إنسانية أن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب 16 آخرون في الاشتباكات القبلية.

وذكر شيوخ قبائل في المنطقة أن مسلحين من قبيلة الرزيقات العربية هاجموا مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية، ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات.

ونجم عن الهجوم سقوط العديد من الضحايا من أهالي المنطقة ومن المهاجمين، وقال آدم رجال -الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، وهي جمعية أهلية مستقلة- إن الاشتباكات خلفت حرق عشرات المنازل. واتهمت التنسيقية مليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.