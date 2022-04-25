قالت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم والمنظفات إن تنظيف الحذاء الرياضي بشكل صحيح يحافظ على رونقه من ناحية ويُطيل عمره الافتراضي من ناحية أخرى.

وأوضحت الرابطة أن الطريقة الصحيحة لتنظيف الحذاء الرياضي تتمثل في إزالة الأوساخ عنه بواسطة فرشاة أو باستخدام قطعة قماش رطبة دون استعمال الماء، ويمكن أيضاً استعمال شامبو مخصص للأحذية،

ويُمثّل الغسل اليدوي الرهان الأفضل للحفاظ على سلامة الحذاء ومواده، وإذا لم يكن ذلك كافياً فيمكن تنظيف الحذاء الرياضي بوضعه في الغسالة الأوتوماتيكية، مع مراعاة وضعه في شبكة واختيار برنامج غسل مخصص للملابس الرقيقة ذي درجة حرارة تبلغ 30 درجة مئوية، كما يمكن ضبط درجة الحرارة على 40 درجة مئوية في حالة الاتساخات الشديدة، وذلك إذا كان الحذاء الرياضي يتكون بشكل كبير من ألياف نسيجية.

وينبغي أيضاً استخدام مسحوق غسيل مخصص للملابس الرقيقة، ويجب أن تتم إزالة الأجزاء السائبة -مثل الرباط والفراش الداخلي- قبل الغسل.

وبعد الغسل ينبغي تجفيف الحذاء الرياضي جيداً بوضع ورق جرائد أو ورق مطبخ بداخله وتركه في الهواء الطلق،ولا يجوز بأية حال تجفيف الحذاء الرياضي بوضعه على المدفأة.

ويجب التحلي بالحذر عند تنظيف الأحذية الرياضية الجلدية لأن الماء قد يُفسدها، ولا يُنصح بوضع حذاء من الجلد أو الجلد المدبوغ داخل الغسالة، فضلاً عن أن تجفيفه تحت أشعة الشمس ليس فكرةً رائعة لهذه المواد أيضاً.

وبدلاً من ذلك يُنصح بتنظيف الحذاء الجلدي يدوياً وذلك باستخدام مساحيق مصنوعة خصّيصاً للجلد.