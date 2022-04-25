بحث خطة المشروعات تمهيداً لعودة أهالي الريف الشمالي

اللاذقية – مروان حويجة

تركز لقاء محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال اليوم مع فريق من ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية حول خطة و استراتيجية التدخل المتكامل المقترحة في مناطق ريف اللاذقية الشمالي تمهيداً لعودة المهجرين إليها، وتمكين الأسر.

وعرض ممثلو”المنظمات”استراتيجية التدخل القائمة في بلديات سلمى و وطى الخان، وبرنامج عمل كل منظمة وفق اختصاصها.

كما تمت مناقشة خطط إعادة البنى التحتية لجهات المؤسسات العامة وفق أولوياتها لمواءمتها مع برامج المنظمات التي تساعد كل منظمة على تنفيذ مشروعاتها.

من جانبه أكد المحافظ استعداده لتقديم كل أشكال الدعم الممكن للمنظمات سواء في قطاعات البنى التحتية، أو بتسهيل إنجاز الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية كافة لضمان الاستفادة من خطة البرامج المقترحة، وعدم فوات التمويل المعتمد لها.