بوتين يؤكد استقرار الاقتصاد وقوة الروبل

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في الاستقرار، تزامنا مع تباطؤ وتيرة التضخم وتعزيز الروبل الروسي مواقعه، و بدأت أسعار بعض السلع في الانخفاض.

كما أشار بوتين إلى أن السلطات الروسية تعقد اجتماعات دورية حول الوضع في الاقتصاد الوطني من أجل مراقبة التغيرات في المؤشرات الكلية الرئيسية التي تميز الأعمال والنشاط الاستثماري وسوق العمل.

وأقترح خفض سعر الفائدة على القروض العقارية بشروط تفضيلية من 12% إلى 9%، وتمديد برنامج القروض العقارية بشروط تفضيلية حتى نهاية العام الجاري.