تشديد إجراءات الوقايق من الحرائق الحراجية بحلب

بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه تم وضع خطة استباقية وقائية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الحرائق قبل البدء بموسم الحصاد الزراعي، وحرائق المناطق الحراجية مع حلول فصل الصيف بالتنسيق بين محافظة حلب ومديرية الزراعة والدفاع المدني وفوج الاطفاء.

حيث تم دعم البنية التحتية من مسالك وطرق حراجية وخطوط نار من خلال ترميم وقش وتعزيل الطرق الحراجية بطول 100 كم في ريف المحافظة، والتعميم بفلاحة جوانب الطرقات، وتشكيل لجان محلية في كافة الوحدات الإدارية لمراقبة كافة الأراضي الزراعية ومنع أي كان من إشعال النيران والمساعدة بإطفاء الحرائق، منوهاً إلى وضع 28 نقطة مراقبة بالخدمة الفعلية و41 نقطة للتزود بالمياه ومراكز الإطفاء على امتداد المحافظة بجهوزية تامة، بالإضافة إلى تخصيص 33 صهريج مياه للتدخل السريع أثناء حدوث الحرائق.