ربع الحاجة اليومية تصل إلى القنيطرة من الإسمنت فقط

القنيطرة- محمد غالب حسين

أكد مدير فرع العمران بالقنيطرة أكرم المعاون أن هناك طلباً شديداً على مادة الاسمنت الأسود، بينما الكميات التي تصل إلى المحافظة قليلة جداً لظروف تتعلق بالإنتاج والتوزيع، علماً أن الحاجة اليومية من المادة تُقدّر بنحو (200) طن بينما يصل المحافظة نحو (60) طناً في أحسن الأحوال، مضيفاً أن الفرع يقوم ببيع الكميات الواردة استناداً للأولوية من مبدأ الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة والكميات المخصّصة لفرع العمران بين الجهات المستفيدة من خدمات الفرع بشكل منصف اعتماداً على معايير موضوعية علمية عملية.

وأشار مواطنون إلى أن الكميات المستلمة شهرياً تبلغ عشرة أكياس بموجب رخصة البناء لقلة المادة التي تصل فرع العمران، وهذا لا يكفي ولا يلبي الحاجة، علماً أن فارق سعر المادة بين مؤسّسة عمران والقطاع الخاص كبير جداً، حيث يباع الطن الواحد من الاسمنت في مؤسسة عمران بمبلغ (216500) ليرة سورية بينما يرتفع سعره في القطاع الخاص إلى أكثر من (400000) ليرة، مطالبين بتوفير المادة ولاسيما أن قلة مادة الاسمنت الأسود سيكون لها تأثير سلبي على العمل وخاصة أصحاب المهن.

والجدير بالذكر أن قيمة مبيعات الفرع من مادة الاسمنت الأسود خلال الربع الأول من هذا العام (1.238) مليار ليرة، بينما وصلت الكميات المبيعة إلى (5860) طناً، علماً أن مبيعات الفرع خلال العام الماضي بلغت قيمتها (5.329) مليارات ليرة، والكميات المبيعة (24616) طناً.