تعزيزات عسكرية ولوجستية للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بتعزيزات عسكرية ولوجستية وأسلحة قادمة من الأراضي العراقية إلى قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن رتلاً مؤلفاً من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر اسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية دخل مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية تعزيز قواعدها في المنطقة لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية واقتسامها مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها حيث أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية إلى قواعدها في المنطقة.

في الأثناء، قتل عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بينهم قيادي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف الرقة الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة عسكرية تقل أحد قياديي ميليشيا (قسد) وعدداً من مرافقيه على طريق البارودة بالقرب من بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة ما أدى إلى مقتله مع عدد من المرافقين على الفور.

وأسفر هجوم نفذه مجهولون أمس بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية لميليشيا (قسد) في منطقة الفروسية شمال غرب مدينة الرقة عن إصابة ثلاثة مسلحين من الميليشيا بجروح متفاوتة.

في سياق متصل، استشهد مدني برصاص ميليشيا “قسد” الانفصالية إثر استهداف سيارته على الطريق الدولي إم فور شمال الرقة كما اختطفت ميليشيا “قسد” مدنيين آخرين من قرية حزيمة ومخيم الرشيد بريف المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة استهدفت بالرصاص الحي سيارة خاصة على الطريق الدولي إم فور شمال الرقة ما أدى إلى استشهاد سائقها وهو من أهالي قرية التروازية.

وفي سياق اعتداءاتها على الحياة العامة في المناطق التي تسيطر عليها قامت مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” بمداهمة منازل في قرية حزيمة بالريف الشمالي واختطفت شابين واقتادتهما مكتوفي الأيدي إلى أحد مقراتها القريبة وفق ما ذكرت المصادر.

وفي الريف الغربي لفتت مصادر أهلية إلى أن ميليشيا “قسد” داهمت مخيم الرشيد وخطفت أيضاً عدداً من قاطنيه بينهم شبان من دون معرفة الأسباب والوجهة التي اقتادتهم إليها.