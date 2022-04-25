في ذكرى استشهاد الأسير المحرر سيطان الولي.. أبناء الجولان أكثر تمسكاً بطريق النضال

القنيطرة – محمد غالب حسين

أكد الأهل الأباة المناضلون في الجولان السوري المحتل ؛ بقرى مجدل شمس ومسعدة والغجر وعين قنية وبقعاثا رفضهم للاحتلال الاسرائيلي ، وما صدر عنه من قرارات احتلالية زائلة ؛ وإجراءات عدوانية باطلة .

وأعلنوا الانتماء الراسخ الأصيل لوطنهم الأم سورية ؛ والاعتزاز بهويتهم العربية السورية ؛ رمز كرامتهم وشرفهم وعزهم .

وجدّد أباء الجولان الولاء المطلق لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .

وقد أصدر أبناء الجولان السوري المحتل بياناً بالذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الأسير المحرر سيطان نمر الولي جراء مرض عضال ألم به نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي التي قضى فيها 23 عاماً عانى خلالها أبشع أشكال التعذيب.

عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت قال في هذه الذكرى : إن الشهيد سيطان من مؤسسي حركة المقاومة في الجولان المحتل والتي نفذت عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث اعتقلته قوات الاحتلال عام 1985 مع هايل أبو زيد الذي استشهد عام 2005 ومع بشر المقت وعاصم الولي.

وأضاف المقت إن الشهيد سيطان وخلال فترة اعتقاله التي امتدت لأكثر من عقدين ، شارك في نضالات الحركة الأسيرة ضد الاحتلال ، وقاد معارك الأمعاء الخاوية والإضرابات في المعتقلات مشيراً إلى أنه خرج من المعتقل عام 2008 بعد تدهور خطير في صحته أسفر لاحقاً عن استشهاده.

فيما شدد الأسير المحرر عاصم الولي الذي قضى 25 عاماً في معتقلات الاحتلال على أن أهالي الجولان السوري المحتل سيواصلون طريق النضال بمواجهة الاحتلال ؛ وفاء لدم الشهيد سيطان وباقي شهداء الجولان المحتل معرباً عن ثقته بتحرير كل ذرة من تراب الجولان وعودته كاملاً إلى سورية.

بدورها أكدت امتثال الولي شقيقة الشهيد إن سيطان كان قدوة ومثلاً أعلى في الوطنية والتضحية فداء للوطن ؛ مشيرة إلى أنه كان يتمتع بمعنويات عالية رغم سنوات اعتقاله الطويلة ومرضه ، وكان دائماً يبعث الأمل بين أهله بالنصر القادم على الاحتلال الذي واجهه حتى لحظة استشهاده بإرادة صلبة لا تعرف المساومة أو اللين.

يشار إلى أن الشهيد سيطان الولي أصدر كتاباً بعنوان سلال الجوع يتحدث فيه عن الإضرابات التي خاضها الأسرى في معتقلات الاحتلال من التخطيط إلى التنفيذ والانتصار ؛ كما أنه ألف كتاباً آخر سيبصر النور قريباً بعنوان (شظايا اعتقالية) يروي فيه تجربته النضالية.

وقد قدمت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال عدداً من الشهداء منهم الأسير هايل حسين أبو زيد وهو أحد مؤسسي حركة المقاومة في الجولان والمناضل أسعد الولي والشهيد سيطان الولي الذي ارتقى شهيداً على أرض الجولان في : 24 من نيسان عام2011.