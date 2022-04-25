كرة المجد عادت للأضواء.. والتفاؤل يسود الأجواء للموسم المقبل

لم يكن أحد من محبي كرة المجد يشك بأن فريق رجال النادي سيعودون إلى مكانهم الطبيعي بين كبار الأندية المحترفة، وبقيت مسألة الوقت فقط هي التي أرقت مضاجع المحبين، وكادت أن تنتهي أحلامهم عندما تأخر فريقهم باللقاء الفاصل مع الحرية، إلا أن الدقيقة الأخيرة حملت الفرحة للجميع عندما أدرك الفريق هدف التعادل، (فاز المجد بالذهاب بهدفين لهدف)، والذي أهّل الفريق للدوري الممتاز بعد ثلاث سنوات عجاف.

رئيس نادي المجد صلاح رمضان أكد لـ “البعث” أن الفريق قدم مباراة كبيرة نجح من خلالها بالعودة لمكانه الطبيعي بين فرق أندية الدرجة الممتازة، ونحن كإدارة ناد قدمنا كافة التسهيلات للفريق واللاعبين حسب الإمكانات المتاحة من حيث توفر السيولة من محبي النادي، خاصة في ظل عدم وجود المال الكافي من الاستثمارات الخاصة بالنادي التي تعود لزمن بعيد ولا تسد حاجات النادي.

وأضاف رمضان: إدارة النادي أبرمت قبل الموسم العقود مع اللاعبين لمدة سنتين، وهذا أعطى الاستقرار للفريق هذا الموسم، ومن شأنه أن يستمر للموسم المقبل، والفريق بحاجة لعدد من اللاعبين ببعض المراكز للموسم المقبل، وهي مهمة ملقاة على عاتق الكادر الفني والإداري للفريق، فهمنا في الدوري المقبل تثبيت الأقدام بدوري المحترفين، ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة، وكل ذلك مرتبط بالمال، وعليه فإننا بحاجة إلى إعادة النظر بالاستثمارات، لأن ما يصرف اليوم من هذه الاستثمارات لا يلبي الطموح ولا يكفي لسد الرمق.‏‏

من جهته أبدى مدرب الفريق فراس المعسعس فرحته بالتأهل لدوري الأضواء بعد غياب استمر ثلاث سنوات، وهذا التأهل جاء بسبب الثقة باللاعبين على تحقيقه، وتعاون الإدارة، والدعم اللامحدود الذي قدم للفريق، مضيفاً: نحن متفائلون بالفريق للموسم المقبل، فقد تعلّم الجميع مما حصل في الماضي، ونسعى منذ الآن لتحضير الفريق بشكل علمي وحضاري للعام المقبل.

عماد درويش