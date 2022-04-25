ممارسة الرياضة تكبح الشهية للوجبات السريعة

توصلت دراسة أمريكية إلى أن الجري بقوة قد يقضي على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة أثناء اتباع نظام الحمية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن العلماء أجروا تجربة على القوارض، اكتشفوا فيها أن النشاط البدني الشاق حد من رغبتها في تناول وجبات عالية الدهون بعد شهر من اتباع نظام غذائي مقيد.

ومن المعروف أن التغيرات الهرمونية التي تحدث عندما نمارس تمارين رياضية عالية الكثافة لها تأثير في كبح الشهية على المدى القصير.

وقال الباحثون إن التمرينات يمكن أن تساعد الناس على مقاومة الإشارات التي يرسلها المخ لاستهلاك الأطعمة الدهنية أو السريعة، وخاصة إذا كانوا يتبعون نظاماً غذائياً “حمية” لفترة من الوقت وبدأت الرغبة الشديدة في التزايد.

وقال مشرف الدراسة بجامعة واشنطن الدكتور براون إن ممارسة الرياضة هي الحل السحري لمنع الانسياق وراء الرغبة في تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على قدر كبير من الدهون الضارة بالجسم والسعرات الحرارية الهائلة.

وتعد السمنة مشكلة متنامية في المملكة المتحدة، حيث يصنف حوالي ربع البالغين والأطفال البريطانيين على أنهم بدناء للغاية، وتتفاقم المشكلة بصورة أكبر في أمريكا، حيث يعاني حوالي نصف البالغين من السمنة المفرطة.

وبدأت التجربة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة Obesity ، لاختبار ظاهرة تسمى “حضانة الشغف”، وتنص تلك النظرية على أنه كلما طالت مدة حرمان شخص من شيء ما، زاد شغفه به.

وقام الباحثون بتدريب مجموعتين من 14 فأراً على سحب رافعة تعمل عند تنشيطها على تشغيل ضوء وإصدار نغمة موسيقية قبل توزيع وجبة طعام غنية بالدهون.

بعد التدريب، وضع الباحثون خطاً أساسياً لعدد المرات التي تضغط فيها القوارض على الرافعة للحصول على الطعام، ووجد العلماء أن الفئران التي مارست الرياضة شدّت الرافعة بشكل أقل بكثير من تلك التي لم تمارس نظام التمارين.

وأكد الدكتور براون أن هذا يشير إلى أن التمرين ساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية لدى القوارض.