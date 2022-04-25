مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان تهدد الاستقرار

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان السوري المحتل تهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي، لافتا إلى ارتفاع وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين، مع التغاضي من قبل السلطات الإسرائيلية، داعياً إسرائيل إلى الامتناع عن خطوات راديكالية رامية إلى فرض وقائع لا رجوع عنها على الأرض، بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وتنفيذ اعتقالات تعسفية، وإلى استئناف عملية التسوية السلمية بناء على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا.