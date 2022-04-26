إنطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني عشر في روسيا بمشاركة سورية

انطلقت في مدينة يكاترين بورغ الروسية اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الأوراسي الثاني عشر بمشاركة سورية.

وبين سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد أن سورية وروسيا تتمتعان بعلاقات علمية وتعليمية طويلة الأمد مشيراً إلى أن آلافاً من الخريجين السوريين من الجامعات السوفييتية والروسية يعملون الآن في بلادهم كما أن العديد من الطلبة السوريين يختارون حالياً الدراسة في روسيا الاتحادية.

بدوره دعا ممثل وزارة الخارجية الروسية في منطقة الأورال الكسندر خارلوف إلى العمل لبناء الثقة بين المسؤولين والشباب سواء كان ذلك في السلك العلمي أو الدبلوماسي وغيره من قطاعات الدولة باعتبار أن الثقة هي العامل الرئيسي الذي يحفز الأجيال على الإبداع والابتكار.