إيران تدين اعتداءات الكيان على الشعب الفلسطيني والأراضي السورية

جددت إيران إدانتها لاعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى الأراضي السورية مؤكدة أن المخططات والمشاريع العدوانية التوسعية لهذا الكيان تقوض الاستقرار في المنطقة برمتها.

وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات القضية الفلسطينية خصوصاً إن “اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سيادة ووحدة الأراضي السورية وتهديده السافر باستخدام القوة ضد سائر دول المنطقة تشكل تهديداً حقيقياً لسلام وأمن المنطقة”.

كما استنكر تخت روانجي الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى