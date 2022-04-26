شهيد في أريحا وقوات الاحتلال تقتحم مدنا بالضفة والقدس

البعث – وكالات:

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا فجر البوم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مسلية وبلدة قباطية في جنين وعورتا في نابلس والبلدة القديمة في القدس، وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين واعتقال ستة آخرين.

وفي قطاع غزة المحاصر، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه المزارعين شرق بلدة عبسان الكبيرة جنوب القطاع ما اضطرهم لمغادرة أراضيهم.

في الأثناء، أفاد محمد عازم رئيس بلدية سبسطية شمال نابلس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن المستوطنين يحاولون فرض أمر واقع والسيطرة على المنطقة من خلال الاقتحامات المتكررة والاعتداء على الفلسطينيين.

إلى ذلك، شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

وطالب المشاركون، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحقهم، وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

من جانبها، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسير الجريح نور الدين جربوع جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه.

وأكدت الهيئة في بيان، إن الحالة الصحية للأسير نور الدين تتدهور بشكل خطير، وتستدعي وضعه تحت المراقبة، إلا أن سلطات الاحتلال تعمل على قتله ببطء، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم له.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نور الدين جربوع، خلال اقتحامها مخيم جنين في العاشر من الشهر الجاري، بعد إطلاق النار عليه، وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري، ما تسبب بإصابته بشلل نصفي.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الأسير بشير الخيري 80 عاماً يتعرض لعملية مساومة من قبل الاحتلال بهدف الاعتراف بلائحة الاتهام الموجه ضده مقابل إنهاء اعتقاله الإداري.

وأضاف نادي الأسير في بيان، أن الأسير الخيري، الذي من المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداري بعد يومين، رفض كل المقترحات التي تندرج ضمن عملية ابتزاز ومساومة خطيرة يتعرض لها حتّى إنّ استمر اعتقاله الإداريّ لسنوات.

واعتبر نادي الأسير أنّ ما يجري مع الخيري أمر خطير، يعكس حالة الإفلاس التي وصلت له قوات الاحتلال، في ظل عمليات التصعيد المستمرة لجريمة الاعتقال الإداريّ، والتي طالت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

سياسياً، جددت خارجية السلطة الفلسطينية مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والبدء فوراً بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وصولاً لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت خارجية السلطة في بيان، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد شاب وإصابة واعتقال آخرين، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا وبلدات في جنين ونابلس.

ولفتت خارجية السلطة، إلى أن هذه الجريمة امتداد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مبينة أن اقتحامات الاحتلال المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل وترهيب تهدد بتصعيد خطير للأوضاع.

دولياً، أكّد مجيد تخت روانجي مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، أنّ جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينين موثقة ولا يمكن إنكارها، مشدداً على أنّها جرائم حرب، ويجب محاسبة مرتكبيها من دون تأخير.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار تخت روانجي إلى أنّ جرائم الكيان الصهيوني ستستمر ضد الشعب الفلسطيني ما دام مجلس الأمن مستمراً بالتزام الصمت تجاهها، مطالباً المجلس بالالتزام بتعهداته في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، وإخضاع الكيان الصهيوني للمحاسبة.

ولفت إلى أنّ بلاده تدين الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى، وتحذر من تداعيات انتهاك الصهاينة لحرمة المسجد واستفزاز المسلمين، مؤكّداً ضرورة حماية الأماكن المقدسة ضمن أطر القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة أكبر.