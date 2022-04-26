استطلاع: شعبية بايدن لدى الشباب الأميركي تهبط خمس نقاط

انخفض تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن بين الشباب الأميركيين من 46% إلى 41%، بحسب استطلاع جديد أجراه معهد هارفرد للسياسة “IOP” للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.

وأيّد 41% فقط من الشباب الأميركيين الأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن، في حين أظهر الاستطلاع أن نسبة 52% فقط يؤيدون كيفية تعامل بايدن مع فيروس كورونا، فيما أيّد 46% الطريقة التي تعامل بها مع الأزمة في أوكرانيا. أمّا طريقة تعامله مع الاقتصاد في البلاد، فقد أيّدها 34% من الشباب فقط.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير الاقتراع في جامعة هارفرد، جون ديلا فولبي، أنّ “ناخبي بايدن الذين لا يوافقون الآن على أدائه، يصنفونه بأنّه يتعامل بقسوة مع الاقتصاد”.

وأضاف: “هم يرون أيضاً أنّ النظام السياسي الحالي غير فعال، ويعتبرون أنّ بايدن يضع مصالح النخبة كأولوية على حساب مصالحهم”، مشيراً إلى أنّ هؤلاء “لديهم أمل أقل بشأن المستقبل، وهم أكثر ليبرالية”.

ولا تقتصر خيبة الأمل السياسية للشباب الأميركيين على آراء بايدن، إذ وافق 40% فقط من الناخبين على الأداء الوظيفي للديمقراطيين في الكونغرس، انخفاضاً من 52% في آذار 2021، فيما أيّد 31% أداء الجمهوريين في الكونغرس، بعد أن كانت نسبة تأييدهم 28% في الربيع الماضي.

وفي الاستطلاع نفسه، أكّد 36% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً أنّهم يخططون للتصويت في الانتخابات النصفية المقبلة.

وبشأن أكثر قضية وطنية تهم الشباب، ذكر 29% من الشباب الأميركيين موضوعات متعلقة بالاقتصاد، مثل التضخم وتكلفة المعيشة، في حين ذكر 18% آخرون قضايا السياسة الخارجية أو الأمن القومي، وذكر 8% القضايا البيئية، فيما ذكر 4% فقط أن “Covid-19” هو مصدر قلقهم الأكبر.

في سياق متصل، قال 58 في المائة من الناخبين الأمريكيين إنهم منفتحون على دعم مرشح رئاسي معتدل ومستقل في منافسة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وفقا لاستطلاع جديد أجراه مركز جامعة “هارفارد” للدراسات السياسية بالتعاون مع شركة “هاريس” للتحاليل، فإن غالبية الناخبين قالوا إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن أو ترامب في عام 2024.

وقال 63% من المستطلعين إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن لولاية ثانية، بينما قال 37% فقط إنهم أرادوا ترشحه مرة أخرى في عام 2024. وقال 55% من المشاركين إنهم لا يريدون أن يترشح ترامب مرة أخرى، بينما قال 45% إنهم يريدونه أن يترشح لانتخابات 2024.

وقال 37% من الناخبين إنه إذا أجريت الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2024 اليوم، فإنهم سيصوتون لصالح بايدن. بينما قال 58% إنهم سيصوتون لصالح ترامب إذا أجريت الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري اليوم.