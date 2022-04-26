الكرامة ضيفاً على “أهلي” حلب في دوري سلة الرجال

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى صالة الحمدانية في حلب لمتابعة اللقاء الجماهيري الكبير بين أهلي حلب والكرامة في قمة مباريات دوري كرة السلة، المباراة لا تشكّل أهمية لأهلي حلب الذي ضمن تأهله لدور الأربعة الكبار، لكنه في الوقت نفسه سيلعب لتأكيد أن فوزه في مباراة الذهاب لم يكن مجرد صدفة، ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على رسم البسمة لجماهير الفريق.

الكرامة يدرك أهمية الفوز بالمباراة، فهي المفتاح لدخول الفاينال. والفريق مع المدرب هيثم جميل قدم أداء عالياً في مباراة الذهاب، لكنه بحاجة لدكة احتياط توازي الأساسيين، وهو ما يتميز به أهلي حلب في لقاء اليوم.

مدرب الكرامة هيثم جميل أكد لـ “البعث” أن المباراة ليست سهلة، والفريقان طامحان لتحقيق الفوز، وهي لا تهم فريق أهلي حلب كونه ضمن تأهله لدور الكبار، ويريد أن يثبت نفسه أمام جماهيره وعلى أرضه، ويهمه الفوز أمامهم، وبالنسبة لنا تعتبر مصيرية، ويهمنا الفوز فيها لكي تمنحنا فرصة كبيرة للتأهل للفاينال فور، خاصة أن المنافسة باتت محصورة بين فريقنا والجلاء والجيش، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز فيها، خاصة أن مباراة الذهاب لم نكن نستحق الخسارة فيها، وقدمنا مباراة كبيرة، ورغم ذلك فإننا لن نستسلم بسهولة، وسنقاتل حتى آخر ثانية من مباراة اليوم وبقية المباريات.

عماد درويش