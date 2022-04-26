صحيفة روسية تشير للتوجه السياحي المصري للتعامل بالروبل  

كشفت صحيفة “كامسوملسكايا برافدا” الروسية عن تحركات في مصر لتحويل عدد من الفنادق للتعامل بالروبل الروسي مع السياح، وفتح حسابات بالعملة الروسية.

وأوضحت الصحيفة الروسية نقلا عن مصادر أن الفنادق المصرية، ستعمل وفقا لقرار من غرفة السياحة المصرية للأعمال الفندقية بدراسة إمكانية دفع ثمن فنادق البحر الأحمر بالروبل.

وأكد ممثلو صناعة السياحة في مصر أن إشغال الفنادق في الغردقة وشرم قد انخفض بنسبة 40٪، ويؤكدون أن خيارات عودة الروس إلى المنتجعات المصرية تتم مناقشتها على مستوى الدولة.