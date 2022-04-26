عشرون عاماً على اكتتابهم في حلب ومازال حلمهم صعب المنال!

حلب- معن الغادري

كشف مكتتبون على سكن الادخار في حي الأنصاري الشرقي أنهم سجلوا منذ حوالي عشرين عاماً والتزموا بالدفعات والأقساط دون أي تأخير، وكان مقرراً أن يستلموا مساكنهم عام 2011 بعد أن أصبحت جاهزة، إلا أن الأمر بقي مجرد حلم وبقيت المساكن في عهدة المؤسسة العامة للإسكان، مشيرين عبر “البعث” إلى أن الوحدات السكنية تعرّضت لأعمال تخريب وسرقة من قبل العصابات الإرهابية، وبعد تطهير حلب من الإرهاب كان هناك الكثير من الوعود بترميم الأضرار والبدء بتسليم المتخصّصين، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة!.

وبيّن المكتتبون أن تأخير تسليم مساكنهم طيلة هذه المدة ضاعف كلفة المتر للمسكن عشر مرات، حيث حدّد السعر التقديري للمتر بـ12000 ليرة عند الاكتتاب، أي السعر النهائي للمسكن نحو مليون ونصف المليون ليرة أو أكثر بنسبة بسيطة، إلا أن الأمر اختلف بعد تحرير حلب من الإرهاب عام 2017، حيث حدّدت مؤسسة الإسكان سعر المتر عند التخصيص بسعر /85000/ ليرة ليصل سعر المسكن إلى أكثر من 12 مليون ليرة، وهذا الإجراء غير قانوني وفق ما أكده المشتكون- المكتتبون، إذ دفعوا كامل أسعار بيوتهم عام 2017 وحصلت المؤسسة في ذاك الوقت نحو مليار و200 مليون، وهذا المبلغ تمّ إيداعه في الحساب البنكي للمؤسسة، والذي زاد تلقائياً نتيجة فوائد المبلغ طيلة هذه المدة، والمفترض قانوناً أن تكون في منفعة المكتتب.

مديرُ فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس محمود أوزون عزا أسباب تأخير أعمال الترميم والصيانة إلى عدم رصد المبالغ المطلوبة من قبل صندوق إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن فرع المؤسّسة أعدّ الدراسات الكاملة لترميم الأضرار التي لحقت بالأبراج، وتمّ مراسلة الإدارة العامة للتصديق على هذه الدراسات والبدء بالتنفيذ بعد الاتفاق والتعاقد مع فرع الإنشاءات العسكرية.

وأضاف أوزون أن المساكن تعرّضت لأضرار جسيمة، وكلفة إعادة ترميمها حُدّدت عام 2017 بنحو 400 مليون، وبالتأكيد زاد المبلغ إلى عشرة أضعاف مع تأخر التنفيذ في ضوء الارتفاع الكبير في الكلف، وسيتحمّل صندوق الإعمار هذه الكلف وليس المكتتبون على السكن، حيث لم يتمّ زيادة أي مبلغ على الكلفة التقديرية للمتر خلافاً للكلف المحدّدة سابقاً.

وحول المدة المتوقع أن تنجز أعمال الترميم فيها قال أوزون: من الصعب تحديد فترة زمنية لإنجاز هذا الملف، والأمر مرهون بتمويل صندوق إعادة الإعمار وإعطاء الإذن للبدء بالتنفيذ من قبل الإدارة العامة.

تبقى الإشارة إلى أن المكتتبين والذين دفعوا التزاماتهم المالية كاملة عام 2017 وفق التقدير الأخير للكلف، ويحلمون باستلام مساكنهم قبل توريثها لأولادهم وربما أحفادهم، يخشون من دفع المزيد من المبالغ مع تأخر أعمال الترميم، في وقت ما زالت الدراسات الفنية مركونة في أدراج الإدارة العامة منذ حوالي 6 سنوات!.