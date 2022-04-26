لافروف: مخازن أسلحة “الناتو” أهداف مشروعة لقواتنا

البعث – وكالات:

ردّاً على ما يقوم به “ناتو” من تزويد مباشر للجيش الأوكراني بالسلاح لمواجهة روسيا، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن توريد “ناتو” الأسلحة لكييف حرب بالوكالة، وأن القوات الروسية ستعدّ مخازن الأسلحة هذه أهدافاً مشروعة لها، كما سبق أن ضربتها في أوكرانيا.

وقال لافروف في برنامج “اللعبة الكبيرة”: “بالطبع ستكون هذه الأسلحة هدفاً مشروعاً للقوات الروسية بعمليتها الخاصة في أوكرانيا. المخازن بما في ذلك في غرب أوكرانيا كانت أهدافاً لقواتنا أكثر من مرة”.

وأضاف الوزير: “كيف لا يكون ذلك؟ إذا كان ناتو، يخوض حرباً بالوكالة ضد روسيا، فسلاح هذا الوكيل هدف مشروع… الحرب حرب”.

وقال: إن نية الولايات المتحدة تسليم أوكرانيا مروحيات مي-17، شاركت في “صفقة المروحيات” في إطار التعاون بين موسكو وواشنطن في أفغانستان، تعدّ انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية.

وتابع: “إرسال هذه المروحيات إلى أوكرانيا هو انتهاك مباشر للالتزامات في مجال مهم للغاية من العلاقات الدولية”.

وأوضح الوزير أن هذا “مثال آخر على انعدام الضمير لدى الأمريكيين فيما يتعلق بالقانون الدولي، وتطبيقهم قواعدهم الخاصة على أساس مبدأ أتصرّف كما أريد”.

وذكّر لافروف بأنه قبل بضع سنوات وقعت روسيا والولايات المتحدة “صفقة المروحيات” على أساس ثنائي، ونصّت على بيع مروحيات مي-17 سوفييتية وروسية الصنع من قبل شركة “روسوبورون إكسبورت” لواشنطن من أجل الاستقرار في أفغانستان. من جهتها، تعهّدت روسيا بعد ذلك بصيانة هذه المروحيات.

وقال: “الآن الأمريكيون أعلنوا بصوت عالٍ أنهم سيسلمون هذه المروحيات إلى زيلينسكي. ولفتنا انتباههم إلى حقيقة أن المروحيات تم شراؤها على أساس عقد مع شركة “روسوبورون إكسبورت”. والعقد ينص على أنها مخصصة فقط لاحتياجات الأجهزة الأمنية في أفغانستان، وأن أي نقل إلى أي دولة ثالثة غير مسموح به دون موافقة روسيا الاتحادية”.

إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات من أجل تحرير وحماية دونباس، بينما يصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو في إطار جولة تهدف إلى تخفيف تبعات الأزمة.

فقد أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت 87 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال يوم، بينما دمّرت قوات الصواريخ منظومتي “إس-300” للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ “توتشكا أو” التكتيكية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: إنه خلال الليلة الماضية أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا، منها منطقتان لتمركز القوات والمعدات، ومستودعان للذخيرة في مقاطعة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف: إن ضربات القوات الجوية الروسية أدّت إلى مقتل حوالي 500 فرد من الجيش الأوكراني وتدمير 59 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات، بالإضافة إلى تصفية أكثر من 60 مقاتلاً من كتيبة “دونباس” القومية المتطرفة في جمهورية دونيتسك.

ووتم تدمير منصتي إطلاق تابعتين لمنظومتي الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1 وOsa AKM، ومستودعين للذخيرة في دونيتسك.

وأفاد كوناشينكوف بأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية نفذت 1299 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، وشملت الأهداف المدمّرة 37 مركز قيادة، و114 نقطة محصّنة للقوات الأوكرانية، و983 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و139 موقعاً للمدفعية و21 مستودع ذخيرة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة دون طيار أوكرانية، بينما قامت منظومات من طراز Buk-M1 للصواريخ مضاد للطائرات بتدمير صاروخين أوكرانيين “توتشكا أو” في الجو في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.

وبلغ إجمالي الأهداف المعادية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 141 طائرة و110 مروحيات، و583 طائرة مسيرة، و269 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2576 دبابة ومدرعة أخرى، و287 راجمة صواريخ، و1111 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2392 مركبة عسكرية خاصة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع حوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكرت الوزارة، أن من بين الغنائم، منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية.

وظهرت في لقطات الفيديو، ورش العمل في قاعدة الإصلاح، بالإضافة إلى موقف كبير للآليات والمعدات العسكرية. ومن بينها يمكن التعرف على بطارية “شيلكا” المدفعية ذاتية الحركة المضادة للطائرات، وكذلك منظومة “تونغوسكا” المدفعية – الصاروخية المضادة للطائرات، ومركبات من منظومات “أوسا” و”تور-م1″ وكذلك الصواريخ المستخدمة فيها، والعديد من قذائف المدافع من عيار 30 مم، وغيرها.

في سياق متصل، أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بقصف أوكرانيا لقرية غولوفتشينو، ما أسفر عن إلحاق أضرار بأربعة منازل.

وكتب غلادكوف في صفحته على “تلغرام”: “هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية غولوفتشينو بمنطقة غرايفورونوفو”.

ويدل تقرير محافظ المقاطعة الذي وصل إلى مكان الحادث فوراً بعد وقوع القصف، على أنه لحقت أضرار بأربعة منازل وعدد من المباني غير السكنية. “لحسن الحظ لم يسفر القصف عن وقوع إصابات بين السكان المدنيين. أما المشكلات الأخرى فسنتغلب عليها”.

ومساء أمس الاثنين أفاد غلادكوف بقصف أوكرانيا لقرية جورافليوفكا، ما أسفر عن إصابة شخصين.