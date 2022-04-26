منظومة S-500 الروسية تتمتع بالذكاء الاصطناعي ومدى 600 كم

أعلن الخبير العسكري يوري كنوتوف، أن المنظومة الصاروخية الروسية الجديدة S-500 يمكنها إصابة الأهداف حتى في الفضاء، ولم يتم إنتاج أي مثيل لها

وتتكون من وحدة أولى مضادة للصواريخ والثانية مضادة لجميع أنواع الأجسام الطائرة تقريبًا ومداها يصل إلى 600 كيلومتر.

وأما الوحدة المضادة للصواريخ فقادرة على إصابة أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما يمكنها أيضًا العمل في وقت واحد على عشرة أهداف باليستية.

ومنظومة S-500 هي مجمع روبوت، مزود بذكاء اصطناعي يمكنه ذاتيا تحديد وتمييز الأهداف “صديق أم عدو”، واختيار الهدف الأخطر ونوع الصاروخ وإطلاقه.