أسعار السيارات إلى الارتفاع عالمياً

استعرض تقرير لصحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) عددا من الأسباب والعوامل التي دفعت بالمصنعين إلى رفع أسعار المركبات، وقال التقرير إن ذلك جاء بهدف امتصاص الزيادات التي شملت تكلفة مواد التصنيع والمكونات في الأشهر الأخيرة.

وقالت الكاتبة فاليري كوليت إن أسعار كثير من السلع والمعادن الأساسية شهدت ارتفاعات حادة مثل الفولاذ والبلاستيك والنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم، بخاصة معادن البلاتين والبلاديوم المستخرجة في روسيا والمستخدمة في تصنيع المحفزات، وكذلك النيون وهو غاز يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات ويُصنع نصف إنتاج العالم منه في أوكرانيا

وذكر التقرير أنه بينما كان المصنعون يأملون في بداية العام حل مشاكل توريد الرقائق الإلكترونية تدريجيًّا وأن تعود أحجام الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة، فإن مواد أخرى مثل الحزم الإلكترونية والأسلاك الكهربائية المتصلة بالمحرك والشاشات والنوافذ الكهربائية أيضًا مكان تصنيعها أوكرانيا.

وأوضحت الكاتبة أن انتشار فيروس “كوفيد-19” -الذي كان يُعتقد أنه تم احتواؤه- دفع السلطات إلى إعادة هيكلة المصانع وإغلاقها، وبذلك تأثرت الشركات المصنعة للمكونات ومواقع الشركات المصنعة، مثل “تسلا” و”فولسفاغن”، التي استقرت هناك للاستفادة من أكبر سوق للسيارات في العالم.