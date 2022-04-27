إيران والصین تؤکدان تعمیق التعاون الدفاعي

قال وزیر الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیانی خلال لقائه نظیره الصیني وي فنغ خه، الیوم الأربعاء، في طهران، إنّ هذه اللقاءات من شأنها تعمیق العلاقات بین البلدین والمساهمة في إرساء السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأشار آشتیانی إلى إجراءات إيران في مکافحة الإرهاب في المنطقة، وأضاف: “لو لم تکن هذه الإجراءات لکنا نشهد توسیع هذه الظاهرة المشؤومة في مناطق العالم الأخری”.

من جانبه، أکّد وزیر الدفاع الصيني إرادة قادة البلدین في توسیع العلاقات بشتّی المجالات، وقال إنّ الهدف من زیارته لطهران هو تعزیز مستوی التعاون الاستراتيجي الدفاعي بین البلدین.

وأشار إلى أنّ “التعاون بین القوات المسلحة الإيرانية والصینیة یلعب دوراً هاماً في إحباط الممارسات الأميرکیة الأحادیة ومکافحة الإرهاب”.

وخلال اللقاء انتقد الجانبان الممارسات الأميرکیة الأحادیة التي أدت إلی المزید من زعزعة الأمن والإستقرار في العالم، واستعرضا سبل تعزیز التعاون الدفاعي والعسکري، کما اعتبرا تطویر التعاون الثنائي بأنه العامل المؤثر في إرساء الإستقرار والأمن علی صعید المنطقة والعالم.

ووصل وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه إلى طهران اليوم، ليجتمع مع المسؤولین الإیرانیین الکبار، ویبحث معهم التطورات الدولیة والإقلیمیة والعلاقات الثنائیة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، سعيد خطيب زاده، أكد أنّ العلاقات الصينيّة الإيرانيّة تشهد “آفاقاً جديدة للتعاون”، وأنها لا تعود بالنفع على البلدين فحسب، بل على المنطقة والعالم.