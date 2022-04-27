إيطاليا تُحوّل محطة نووية إلى متحف للطاقة

في الماضي كان مخططاً لمحطة مونتالتو دي كاسترو أن تصبح أحد المصادر الرئيسية للطاقة الكهربائية المولدة عبر الطاقة النووية في إيطاليا، لكنها ستصبح متحفاً للطاقة وكذلك مركزاً للابتكار في نفس المجال.

ووفقاً للمشروع الجديد ستتحول محطة مونتالتو إلى منطقة حقيقية للابتكار في مجال الطاقة، لاسيما في المنطقة التي كانت مخصصة لمحطة طاقة نووية، لتكون أول مثال في عالم إعادة التحول الثقافي.

كما يضم المشروع إنشاء مركز ثقافي مبتكر وخاص بتحول الطاقة في موقع المحطة النووية، ليحكي الماضي والتحول نحو المستقبل عن هذه المحطة.

جاء الإعلان عن هذا المشروع -بوصفه “حياة جديدة” لمحطة مونتالتو- من قبل مدير شركة إنيل إيطاليا، نيكولا لانزيتا، والمهندسة المعمارية، باتريشيا فيل، وعمدة مونتالتو دي كاسترو، سيرجيو كاتشي.

ومحطة مونتالتو هي محطة طاقة كانت تنوي إيطاليا إقامتها في منطقة لاتسيو، لتوليد الكهرباء عبر مفاعلين نوويين، لكن العمل توقف عام 1987 بعد استفتاء أُجري في إيطاليا لوقف استخدام الصناعة النووية في البلاد.