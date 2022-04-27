احتفالية منوّعة في ختام مهرجان “صغار كبار.. الفنون تجمعنا”

اللاذقية – مروان حويجة

احتضنت صالة دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية احتفالية ثقافية فنية منوعة في ختام فعاليات وعروض مهرجان الفنون “صغار كبار.. الفنون تجمعنا” الذي أقامته مديرية تربية اللاذقية وفرعا شبيبة الثورة وطلائع البعث. وتضمن الحفل افتتاح معرض الأعمال الفنية البصرية الجمالية وتقديم فيلم وثائقي عن المهرجان، تلته عروض الفرق المدرسية المشاركة، وشملت العزف والكورال والغناء الجماعي والإفرادي والرقص التعبيري والغناء والرقص الفولكلوري والعروض الرياضية والرقصات الشعبية وفقرات فنية متنوعة قدمها طلاب المدارس من فئات عمرية وحلقات دراسية مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة رياض الأطفال على مستوى مناطق ومدن المحافظة، كما تضمن المهرجان معارض لوحات فنية من رسم وفسيفساء وكولاج وأعمال من حياة فنانين محليين وعالميين وأعمال رسم جماعية بالإضافة إلى أعمال رسم فردية.

وأشار أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل إلى ما يقدمه المهرجان من إبداعات تجسّد تميّز طاقات وقدرات ومواهب الشباب والأطفال المشاركين، تأكيداً منهم على أن أبناء سورية هم الأقدر والأجدر على صنع الحياة التي يرسمونها بإرادتهم معبّرين أبلغ تعبير عن الوفاء لوطنهم الغالي ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وبدورهم المشرفون والقائمون على الفقرات والفعاليات أكدوا على تميّز الأعمال المشاركة بروح إبداعية عكست دور الفن في حياة المجتمع كقيمة ثقافية وجمالية وما يكرّسه من حالة تفاعلية بين الطلبة المشاركين لخلق حالة من التحفيز والتنافس والغيرية الإيجابية وتنمية الفنون وترسيخ الأنشطة اللاصفية في بناء وتنمية عقلية وشخصية الطفل بكل نواحيها وبما يحقق التكامل بين جهود المؤسسة التربوية والمنظمات الشعبية والفعاليات الثقافية والفنية.

واختتم المهرجان بتقييم العروض المشاركة لانتقاء أفضل ثلاثة أعمال وإرسالها إلى لجنة التقييم الوزارية إيذاناً بإعلان النتائج.