استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

استشهد أربعة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية .

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و 41 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية