الصين تجدد دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

وأكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس ضرورة الرفع الفوري لهذه الإجراءات بهدف استعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وإعادة إعمار وطنه.

ودعا بينغ المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار دون شروط مسبقة ومساعدة الشعب السوري بالحصول على الخدمات الأساسية المستدامة لافتاً إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة تعزيز مراقبة عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها.

كما جدد بينغ دعوة بلاده إلى ضرورة دفع العملية السياسية في سورية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي.

وأوضح أن إحراز تقدم في حل قضايا الأمن القومي الرئيسية مثل الاحتلال الأجنبي والإرهاب قد يساعد في تهيئة الظروف اللازمة للعملية السياسية مشيراً إلى استعداد بلاده للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل هذه المسائل.