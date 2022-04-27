بورصة موسكو تواصل الارتفاع

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم بنحو 4 بالمئة فيما واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل ميكسيس بنسبة 3.48 بالمئة إلى 2399.09 نقاط فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار آر تي إس بنسبة 4.01 بالمئة إلى 1093.76 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم صعد سهم شركة غازبروم الروسية بنسبة3.85 بالمئة إلى 234.50 روبلاً.

وفي سوق العملات المحلية عززت العملة الروسية مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 81 كوبيكا إلى72.70 روبلاً فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.31 إلى 75.52 روبلًا وفقاً لبيانات بورصة موسكو.