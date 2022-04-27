تراجع أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين ليضغط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 70ر1893 دولاراً للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 60ر1898 دولارا للأوقية.

وانخفضت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي المستثمرين إلى التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية واللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.

كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 43ر23 دولاراً للأوقية وخسر البلاتين 3ر1 بالمئة ليهبط إلى 23ر920 دولاراً كما تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 36ر2183 دولاراً.