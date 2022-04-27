حملة لمكافحة”عين الطاووس”في حمص

أطلقت مديرية الزراعة بحمص حملة لمكافحة مرض عين الطاووس على أشجار الزيتون في قرى ريف تلكلخ والمناطق الأكثر رطوبة في المحافظة.

وبين مدير زراعة حمص المهندس يونس الحمدان أن المساحة التي تم مكافحتها حتى الآن بلغت 500 دونم وهي مستمرة، حيث تقدم مديرية الزراعة الجرار مزود بالمحروقات اللازمة مع المرش، داعياً الفلاحين الذين لديهم حقول مصابة تسجيل أسمائهم لدى أقرب وحدة إرشادية حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات السابقة المقدمة من المديرية وذلك قبل تفتح الإزهار، كما دعاهم لإجراء فلاحة ربيعية لمكافحة الاعشاب الموجودة في حقولهم .