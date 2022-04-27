سورية تشارك في بينالي فينيسيا العالمي

شاركت سورية في بينالي فينيسيا الدولي للفنون في دورته الـ 59، التي افتتحت هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة ومنافسة من دول العالم التي تتسابق على تقديم آخر منجزاتها البصرية والتشكيلية عبر ترشيحها لأهم فنانيها لتقديم أفضل حصيلة من منجزاتهم الإبداعية. فقد مثّل سورية لهذه الدورة كلّ من الفنانين: الدكتورة سوسن الزعبي رئيسة قسم الاتصالات البصرية في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق، الفنان عدنان حميدة أستاذ في مادة التصوير الزيتي في الجامعة الدولية، والفنانون عمران يونس وإسماعيل نصرة وأكسم طلاع الذين شاركوا بأعمالهم التي رافقها ممثل مدير الفنون الجميلة سابقاً في وزارة الثقافة، الفنان عماد الدين كسحوت. وقد افتتح معرض الأعمال السورية بحضور عدد من الزوار، بينهم وزيرة ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد كبير من أعضاء البعثات الدبلوماسية والثقافية، كما شارك في المعرض عدد من الفنانين الإيطاليين: جوزيف اميديو، مارسيلو غو ديسا، فرانكو مازوشيل، هانو بلاوسو، لورنزو بوغليزو.

وحول أهمية المشاركة السورية صرّح لـ “البعث” الفنان كسحوت: تحت عنوان “سورية تجمعنا” تأتي مشاركتنا التي بدأت تحضيراتها منذ بداية هذا العام، حيث تمّ اختيار الفنانين المشاركين، وكنا نأمل أن نكون هنا في فينيسا قبل البينالي بأيام بصحبة مجموعة الفنانين لنتمكن من إنجاز مجموعة من الأعمال في ورشة عمل مفتوحة أمام الجمهور لتصل رسالتنا بأن سورية التي خرجت من الحرب منتصرة ما زالت حاضرة وتنتج الجمال وتنشد السلام للعالم، فهي مهد الحضارات وموطن ثقافة الإنسانية وعمرانها الأول.

وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة مهمة لدول مصر والعراق ولبنان الذي مثله الفنان أيمن بعلبكي بعمل تركيبي يجمع بين التصوير والفن المفاهيمي. وتسعى هذه الدول إلى احتلال موقع متقدم في صناعة الفن التشكيلي على المستوى العالمي، وتقديم فنانيها لتمكينهم من تحصيل أعلى النسب في المزادات العالمية المتخصّصة بالفن التشكيلي، فيما تبقى المشاركة السورية بعراقتها الفنية والحضارية مقتصرة على التمثيل الثقافي من بين أكثر من 80 دولة.

يستمر المعرض لغاية 27 تشرين الثاني 2022 ومن المتوقع أن يزوره الآلاف من السياح ومتابعي الفن في العالم، كما يعتبر هذا البينالي من أعرق الملتقيات التشكيلية في العالم حوض المتوسط.

أكسم طلاع