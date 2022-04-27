صرافات صافيتا.. خروج عن الخدمة وانتظار لساعات طويلة..!

البعث – وفاء سلمان

رغم الوعود الكثيرة التي أطلقت لمعالجة وحل مشكلة الصرافات، إلا أنها بقيت مجرد تصريحات إعلامية لم تتلمس بعد طريقها ومساراتها إلى ساحات التنفيذ، حيث تتكرر معاناة الناس وانتظارهم الطويل لقبض رواتبهم، أو العودة بخيبة الأمل لأيام متتالية قبل أن يسعفهم الحظ بوجود صراف يعمل بشكل متواصل دون أية أعطال أو أسباب تؤدي إلى خروجه عن الخدمة .

طبعاً يمكن تعميم مشكلة الصرافات على كافة المحافظات، ومنها معاناة المواطنين في مدينة صافيتا، حيث أصبح الحصول على الراتب الشهري بمثابة إنجاز لصاحبه بعد المحاولات العديدة للذهاب إلى الصراف في ظل تعطّله، وغياب الشبكة أحياناً، والأعطال المتكررة.

مدير مصرف التسليف الشعبي في صافيتا علي حامد أوضح لـ “البعث” أنهم يحاولون بشكل كبير التخفيف من الازدحام، لكن قدم الصرافات، وبرنامجها غير المحدث يسببان أيضاً تأخر القبض، حيث يتم سحب مبلغ 40 ألفاً فقط في كل مرة، وهذا يؤدي إلى التأخر، ما يضطر المواطن لطلب الراتب عدة مرات، ويؤدي إلى البطء في الاستلام، وانتظار المواطنين وقتاً أطول، وأشار أيضاً إلى أن المواطن يستطيع استلام الراتب من قبل الصراف العقاري، لكن المبلغ الذي يستطيع سحبه فقط عشرة آلاف، وهذا أيضاً لا يساهم في حل المشكلة.

وأضاف حامد أنه لحل مشكلة المحروقات اللازمة لتشغيل المولّدة تم إرسال كتاب من قبل مجلس الوزراء ليتم استلام المخصصات من الوقود بشكل مباشر من المحطات المخصصة لهم، ولكن عندما تم الإرسال لسادكوب لم يتم التجاوب، وطلبوا منه تقديم كتاب لمحافظ طرطوس حتى تتم الموافقة على الاستلام.