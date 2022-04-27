مديرية النفايات تستكمل إجراءاتها للاستفادة من المخلفات الورقية

طرطوس- لؤي تفاحة

أنجزت مديرية النفايات في محافظة طرطوس كافة الإجراءات من أجل الاستفادة من مخلفات الدوائر الخدمية الورقية، وتخليص هذه الدوائر من مؤسسات وشركات إنشائية وغيرها مما تستهلكه من أوراق مكتبية، وأطباق مختلفة.

مدير دائرة النفايات المهندس وسام عيسى أوضح أنه تم تشكيل آلية جديدة لجمع وفرز وتسليم النفايات الورقية الناتجة عن العمل في الجهات العامة، كما تم التأكيد على كافة الوحدات الإدارية ببدء تطبيق إجراءات الفرز للنفايات الورقية من خلال التنسيق مع الجهات العامة، وتسمية نقاط الاتصال، ووضع برنامج زمني مصدق يتم من خلاله تحديد مواعيد الاستلام، وفتح سجل خاص بالأوزان والكميات، وتشكيل لجنة مهمتها حصر إعداد معامل تصنيع الورق، والطاقة الإنتاجية لكل معمل، واقتراح سعر الطن الواحد من النفايات الورقية، مبيّناً أن كمية النفايات الورقية المجمعة خلال الربع الأول من قبل الجهات العامة بلغت /83/ طناً، وحالياً تم إعداد دفتر شروط فنية لبيع هذه النفايات بالمزاد العلني لأصحاب معامل تدوير الورق.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة طرطوس كانت سبّاقة في إجراءات جمع النفايات الورقية، وكمية النفايات الورقية قياساً بحجمها الجغرافي، علماً بأنه سيتم توزيع العائدات على الوحدات الإدارية، وذلك بحسب الكمية المجمعة من قبلها ليصار إلى تحسين الخدمات للمجتمع المحلي، وبالتالي سيتم تأمين المواد الأولية لمعامل تدوير الورق في ظل الظروف الحالية الصعبة.