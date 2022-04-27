مشروع الاستصلاح في اللاذقية متوقف لعدم توفر المازوت

اللاذقية- مروان حويجة

لايزال مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر متوقفاً عن العمل بسبب عدم تزويد المشروع بمادة المازوت.

وأوضح مدير فرع المشروع المهندس أحمد حميشة أن جميع الأعمال المنوطة بالمشروع متوقفة، ما يؤثر سلباً على سير العمل وتنفيذ المهام، ويحدث خللاً في جاهزية المشروع، علماً أنه تم تقديم أكثر من كتاب عن طريق المحافظة إلى فرع سادكوب بشأن تخصيص المشروع بخمسة طلبات شهرياً، ولكن لم ينفذ منها شيء رغم المطالبة المتكررة والتذكير، ومنها طلب شراء المازوت المؤرخ في ٢٣ شباط الماضي، وحتى تاريخه لم ينفذ.

وطالب حميشة بتزويد المشروع بالمازوت أسوة بباقي القطاعات الحكومية في المحافظة ليتمكن الفرع من تنفيذ الأعمال المترتبة عليه من خطة حراجية وإنتاجية، حيث تبلغ حاجة المشروع من كميات المازوت بمعدل ١٥٠ ألف ليتر شهرياً وفق الخطة السنوية الموضوعة، علماً بأن الاعتمادات المالية متوفرة لدى فرع المشروع، ولم يقم فرع المشروع بأية أعمال استصلاح حتى الآن رغم انقضاء أربعة أشهر من العام الحالي بسبب عدم توفر المازوت، كما أن جاهزية المشروع للمشاركة في إخماد الحرائق ستكون غير محققة رغم اقتراب موسم الحرائق مع قدوم فصل الصيف.