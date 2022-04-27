أفادت مجلة “Instyle” بأن نقوش الزيبرا تزين الأحذية النسائية في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش الزيبرا “الحمار الوحشي” تزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية، كأحذية اللوفر المسطحة والأحذية ذات الكعب العالي والصنادل لتضفي عليها طابعاً وحشياً يخطف الأنظار.

وأشارت “Instyle” إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق الحذاء المزدان بنقوش الزيبرا، مع ملابس تزهو بألوان مشرقة كالأخضر والوردي والبنفسجي والبرتقالي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، فيمكنها تنسيق الحذاء مع ملابس تكتسي بألوان محايدة كالأسود والأبيض والرمادي.

وتبرز موضة نقوش الزيبرا في كل موسم على منصات عروض الأزياء وتتجدد بين حين وآخر، ومن أبرز الدور التي تسلط الضوء على هذه الصيحة دار “سان لوران” و”توم فورد” و”لوي فيتون” وغيرها كثير من الدور العالمية التي قدمتها وفقا لهويتها وقالبها الخاص.