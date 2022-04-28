آلاف السيارات تشكل أزمة بميناء زيبروغ بعد حظر تصديرها على روسيا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن حوالي 8000 سيارة فاخرة كانت متجهة إلى روسيا متوقفة في ميناء زيبروغ في بلجيكا حيث تحاول السلطات هناك التعامل مع متاهة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ووصلت السيارات من آسيا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وكان من المفترض أن يتم نقلها إلى روسيا، لكنها تعرضت لحظر يمنع تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو ، أي ما يعادل 54 ألف دولار.

ويذكر أن الميناء لديه سعة قصوى استيعابية للسيارات تبلغ 10 آلاف مركبة فقط، وهذا ما سيشكل كارثة بحرية له ولكثير من الموانئ التي تتراكم فيها الحاويات والبضائع بسبب الحظر المفروض على روسيا.