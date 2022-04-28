أحزاب يمنية تدين مماطلة التحالف فتح مطار صنعاء

أدانت أحزاب اللقاء المشترك، اليوم الخميس، بأشد العبارات مماطلة “التحالف السعودي” فتح مطار صنعاء وعدم التزامه ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة شهرين، والتي قارب الشهر الأول منها على الانقضاء، دون أدنى التزام من التحالف، وخصوصاً فيما يتعلق بمطار صنعاء.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان لها، أنّ “عدم تنفيذ تحالف العدوان بنود اتفاق الهدنة كاملة، ومنها الرحلات من مطار صنعاء وإليه بنحو رحلتين أسبوعياً، يدل على عدم جديته في السلام”.

كذلك، شددت القيادة على ضرورة إعادة النظر في الموقف من الهدنة التي “أفشلها طرف العدوان والاستمرار في عمليات كسر الحصار دفاعاً عن الشعب اليمني ومعاناته”.

يُشار إلى أنّ الهدنة بين” التحالف السعودي” وحكومة صنعاء دخلت حيّزَ التنفيذ بداية شهر نيسان/أبريل الحالي، ومن أبرز بنودها “دخول 18 سفينة تحمل الوقود موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه، كل أسبوع”، ولكن لم يُسجَّل تقدّم في أهم بنود الهدنة.

وحمّلت حكومة صنعاء التحالف السعودي المسؤولية، واتَّهمت الأمم المتحدة بالتواطؤ مع التحالف، عقب إعاقة فتح مطار صنعاء الدولي، الذي كان من المتوقع أن يستقبل أُولى الرحلات الجوية، صباح الأحد الماضي.