إطلاق برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير وذلك لتشجيع الإنتاج من خلال تحفيز التصدير في ضوء ما يرتبط به من سلاسل إنتاجية وتسويقية وذلك من خلال منح البرنامج دعم بنسبة 10 بالمئة بالليرات السورية من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدر.

وبينت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن البرنامج يأتي في إطار متابعة تنفيذ الوزارة سياستها الرامية للتشجيع على الإنتاج والتحفيز على التصدير ما يسهم في زيادة موارد الدولة من القطع الأجنبي والتشجيع على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية وتعزيز نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.