التجاري ينضم إلى منظومة الدفع الالكتروني

 دمشق – البعث
أعلن المصرف التجاري السوري انضمامه إلى منظومة الدفع الالكتروني وذلك بالربط مع شركة فاتورة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع P.O.S العاملة على منظومة شركة فاتورة، والتي تهدف إلى تمكين جميع حاملي بطاقات المصرف التجاري السوري من إجراءات عمليات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع للمصارف المرتبطة مع شركة فاتورة.
وتقدم هذه الخدمة لحاملي بطاقات المصرف قنوات جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية من خلالها في إطار التوجه الحكومي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني واستخدام الحسابات المصرفية لإجراء العمليات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث يقدم المصرف التجاري السوري أكبر قاعدة من المتعاملين حاملي البطاقات المصرفية والبالغ 650 ألف بطاقة، مما يساهم في رفد منظومة الدفع الإلكتروني في سورية بأكبر عدد ممكن من المتعاملين.

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