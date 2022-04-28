الجو بين الصحو والغائم والفرصة مهيأة لزخات مطرية مصحوبة بالرعد والبرَد

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم بعد الظهر وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد وخاصة فوق المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية والقلمون.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية بينما تكون جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد وخاصة فوق منطقة الجزيرة ويكون سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.