الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شرق صلاح الدين

البعث – وكالات:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم عن انطلاق عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة أن قطعات اللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد شرعت بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين وأن العملية تأتي استكمالاً لعمليات الإرادة الصلبة الثانية لتأمين قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من إيجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق .

وتستكمل قوات الحشد عملية “الإرادة الصلبة” الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي لملاحقة فلول “داعش” والقضاء على جميع تحركاته في المناطق المذكورة ووفقاً للحشد الشعبي تهدف العملية الأمنية إلى تجفيف مصادر الإرهـاب من خلال البحث عن المطلوبين قضائياً وردم الأنفاق والكهوف والمضافات التي تستغلها فلول “داعش” في المنطقة.

في سياق متصل، ألقت وحدة من القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين وضبطت مخبأ وكدس عتاد في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين اثنان منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة أبو غريب ضمن محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وأضاف البيان إن مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك ضبطت مخبأ وكدس عتاد تابعة لإرهابيي داعش في وادي أبو خناجر وقرية خربة عزيز ضمن المحافظة تحتوي أسلحة وأعتدة عسكرية متنوعة وخطوط اتصال مختلفة وتم التعامل مع المواد المضبوطة وكانت القوات العراقية دمرت في وقت سابق اليوم ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الارهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار.