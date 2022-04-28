“العقاري”يمدد الدوام حتى الخامسة عصراً

أعلن المصرف العقاري عن تمديد الدوام اليوم في إدارته العامة وكل الفروع والمكاتب بدمشق والمحافظات للساعة الخامسة عصراً بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الضغط عن كاهلهم ولا سيما الراغبين بسحب رواتبهم ومستحقاتهم.

وطلب المصرف من كل فروعه ومديرياته في تعميم موجه لها استمرار تغذية الصرافات والإشراف على مناوبة مسؤولي تغذيتها نقدياً والتأكد من جاهزيتها وتخصيص الأموال اللازمة لذلك ولا سيما خلال فترة العطلة.

وذكر المصرف المواطنين بأن صالتي الصرافات المركزية في الإدارة العامة للمصرف وفرع المزة “بناء الإسكان” ستعملان طيلة فترة عطلة عيدي العمال والفطر السعيد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الـ 8 مساءً.