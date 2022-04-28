القادري :”لابد من إجراءات لمعالجة واقع الأسواق وضبط الأسعار فيها”

دمشق- بشير فرزان

في اليوم الثاني من أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، لقاء حكومي نقابي بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري، وعدد من الوزراء، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام واعضاء المجلس.

وقال القادري خلال”المجلس العام “: لن نقبل لأي جهة أن تلوي يد الحكومة، ولكن لابد من إجراءات لمعالجة واقع الأسواق وضبط الأسعار فيها، وهذه مهمة الحكومة، وليس كما صرحت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن مهمتها توفير المواد وليس تخفيض الأسعار.