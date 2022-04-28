بكين لـ واشنطن: 1.4 مليار صيني جاهزون للدفاع عن سيادة وطنهم

البعث- وكالات:

جددت وزارة الخارجية الصينية التأكيد على أن مبدأ (صين واحدة) يمثل الركيزة الأساسية للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي دوري تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن الأخيرة حول تايوان: “نشجب بيان الوزير بلينكن ونرفضه” داعياً الولايات المتحدة الى عدم الاستهانة بقوة وعزيمة وتصميم وقدرة 4ر1 مليار صيني في الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار وانغ إلى أن نقض الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها سيدفع تايوان نحو اتجاهات خطرة وسيكلف واشنطن نفسها ما لا تطيق مبيناً في هذا السياق أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أعلنت بكل وضوح منذ أن أقامت بكين وواشنطن علاقات دبلوماسية عام 1979 أنها ستلتزم بسياسة صين واحدة.

وأوضح وانغ أن البيان الصيني الأمريكي المشترك المعني بإقامة العلاقات الدبلوماسية وبيان 17 آب يشيران بكل وضوح إلى أن “الولايات المتحدة اعترفت بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين واعترفت بالوضع الصيني القائل بأنه لا توجد سوى صين واحدة وتايوان جزء من الصين”.

وانتقد وانغ السياسة الأمريكية فيما يتعلق بقضية تايوان مشيراً إلى أنه على الرغم من إعلان واشنطن في مناسبات عدة أنها لا تدعم “استقلال تايوان” إلا أنها لم تتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان وإجراء اتصالات رسمية معها.

وكانت الصين أكدت في مناسبات عدة استعداد وجاهزية جيشها لاتخاذ جميع الوسائل اللازمة للتصدي بحزم لأي استفزاز يقوض المصالح الجوهرية للبلاد ويزعزع استقرار مضيق تايوان.