تأهيل الطابق الأخير في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق

دمشق- لينا عدره

أكد مدير مشفى جراحة القلب الجامعي د. حسام خضر استعداد إدارة المشفى لافتتاح الطابق الأخير فيه، بعد أن تمّ تجهيزه وصيانته، ليبدأ العمل فيه بعد فترة الأعياد.

تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة الخطوات التي تعمل إدارة المشفى على تنفيذها، لتحسين واقع العمل وتحقيق فارق في المشهد العام لعمل المشفى، فرغم كل الظروف الصعبة والحصار المفروض على القطاع الصحي، اعتبر خضر أن هناك حرص على تقديم خدمة طبية مناسبة.

ولفت خضر إلى العمليات النوعية التي يجريها الكادر الطبي في المشفى والتي تجاوز عددها 1500 عملية منذ أن تمّ إعادة العمل في المشفى، بعد انتهاء فترة استقباله لحالات كورونا، مؤكداً حرص المشفى على متابعة تقديم المحاضرات العلمية عبر جلستين أسبوعياً بما يساهم بتلقي الأطباء تدريباً ومتابعة جيدة تؤهلهم للتعامل مع أية حالة مرضية، لافتاً إلى جاهزية غرف العناية المشدّدة في المشفى واستمرار تقديم الخدمة الطبية خلال فترة الأعياد للحالات الإسعافية فقط.

وفي سياقٍ متصل بيّن خضر أن التنسيق بين إدارات المشافي التعليمية مستمر في محاولةٍ منهم لتخفيف العبء على المواطن، وما قيام مشفى جراحة القلب الجامعي بوضع جهاز الطبقي المحوري فيه لاستقبال الحالات المحولة من المواساة، إلا أحد ثمار هذا التنسيق، مشيراً إلى أن حلّ مشكلة الطبقي في المواساة باتت قريبة ومن المتوقع أن يوضع في الخدمة بعد فترة الأعياد.