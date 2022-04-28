تراجع صادرات السيارات من كوريا الجنوبية  

كشفت بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد من السيارات تراجعت للمرة الأولى في سبعة أرباع سنوية في الفترة من شهر كانون الثاني إلى آذار الماضيين وسط اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية والأزمة الأوكرانية.

وحسب البيانات التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فإن قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد وصلت إلى 93ر10 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول بانخفاض 6ر0 بالمئة عن العام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات السيارات شكلت 7 بالمئة من مجمل صادرات البلاد وهذا يمثل أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الثاني من 2020 عندما تراجعت صادرات السيارات بنسبة 6ر40 بالمئة وإن هذا الانخفاض يعود وبشكل أساسي إلى النقص المستمر في رقائق السيارات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية كما تسببت الأزمة في أوكرانيا بإضعاف صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى روسيا.