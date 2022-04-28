دعوة العاملين أو المتقاعدين المعترضين على استبعادهم من الدعم لامتلاكهم سيارة واحدة إلى مراجعة مديريات النقل

طلبت وزارة الاتصالات والتقانة من العاملين في الدولة الذين هم على رأس عملهم أو المتقاعدين المعترضين على استثنائهم من الدعم لامتلاكهم سيارة واحدة عبر منصة الاعتراضات مراجعة مديريات النقل لتسوية أوضاع سياراتهم في حال لم يبادروا إلى ذلك حتى تاريخه.

وأوضحت الوزارة أنه على المراجعين اصطحاب بيان يثبت وضعهم الوظيفي لأنه بموجب تحديث منصة الاعتراضات تم إلغاء كل الاعتراضات المسجلة عليها قبل تحديثها لعدم المراجعة.

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