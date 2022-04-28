رئيس مجلس الوزراء يؤكد وجود ٥٠ مليون لتر مازوت و٣٣ مليون لتر بنزين ضمن مخزوننا  

دمشق- بشير فرزان

خلال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في رده على بعض المداخلات، أن الكهرباء منذ 11 عام في معاناة، ومحافظة حلب تحتاج لوحدها  ١٢٠٠ميغا واط، ولدينا الآن مخزون ٥٠ مليون لتر مازوت و٣٣ مليون ليتر بنزين، لكن بالمقابل هناك أعمال تتطلب٥٠٠%  من تلك الكميات لإتمامها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيلمس العمال نتائج نظام الحوافز وهو في مراحله الأخيرة.

من جانبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بين أن قانون العمل رقم ١٧ أرسل يوم أمس إلى لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لدراسته، كما يتم تدقيق قانون التأمينات الاجتماعية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وزير الصناعة زياد الصباغ أوضح أنه يتم التدقيق بأسعار الأسمنت من خلال دراسة التكاليف التشغيلية وهوامش الربح من قبل مؤسسة عمران، وسيتم في أول جلسة للجنة الاقتصادية إقرار ما يناسب حيال الموضوع.

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